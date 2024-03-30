السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 9 فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون بإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات، وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثمانين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق الحوادث لقي شخصان مصرعهما

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