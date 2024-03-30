السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"واشنطن بوست": إدارة بايدن وافقت على تقديم طائرات وقنابل لإسرائيل

مساعدات عسكرية لإسرائيل
مساعدات عسكرية لإسرائيل

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الإدارة الأمريكية وافقت في الأيام الأخيرة على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، تضم طائرات من نوع "إف 35" ومئات القنابل، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وأشارت مصادر في البنتاجون والخارجية الأمريكية لـ "واشنطن بوست" إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من نوع "إم كي 84"، يبلغ وزنها أكثر من 900 كغ، و500 قنبلة من نوع "إم كي 82"، يبلغ وزنها أكثر من 225 كج.

والأسبوع الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على تقديم 25 طائرة من طراز "إف 35" بقيمة 2.5 مليار دولار.

ويشار إلى أن الموافقة على تقديم المساعدات جرت على أساس إذن سابق من الكونغرس، ولذلك لم يكن من الضروري بالنسبة للإدارة إبلاغ الكونجرس بهذه المساعدات تحديدا.

ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، حيث دعا بعض الأعضاء في الكونغرس إلى تعليق تقديم الأسلحة لإسرائيل حتى تتعهد الأخيرة باتخاذ إجراءات للحد من سقوط الضحايا بين المدنيين في أثناء عمليتها المتوقعة في رفح.

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