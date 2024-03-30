عاجل.. السلطات الفرنسية تخلى 3 مدارس بسبب تهديد بوجود متفجرات

أجلت السلطات الفرنسية الموظفين والطلاب من ثلاث مدارس قريبة فى مدينة أميان بشمال فرنسا بسبب إبلاغ عن وجود عبوة متفجرات.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أنه في حوالي الساعة 15.30، تم إخلاء مدرسة في مدينة أميان مرة أخرى؛ بسبب تهديد بتفجير".

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فإن السلطات أخلت 3 مدارس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجلاء الموظفين والطلاب من المدارس خلال أسبوع بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وأفادت صحيفة "باريزيان"، في وقت سابق، نقلًا عن وزارة التعليم، أن المؤسسات المدرسية الفرنسية تلقت ما لا يقل عن 323 بلاغًا بوجود قنابل في 44 مؤسسة خلال الأسبوع الماضي.

وادعى أصحاب التهديدات أنهم يتصرفون نيابة عن تنظيم "داعش".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى جابريال أتال، الأحد الماضي، رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى في أعقاب الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو.