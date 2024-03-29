بيومي فؤاد يكشف لـ"حبر سري" حقيقة خلافه مع محمد رمضان

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يصرح بأنه لم يعجبه مسلسل "الأسطورة" لمحمد رمضان، مشددًا على أنه كان ينتظر الكثير من الفنان رمضان، معبرًا: "محمد رمضان وعدنا بتغيير نمط أعماله بعد شد أجزاء، ولكن هذا المسلسل كان شبيه بما كان يقدمه من قبل، ولكن في حقيقة الأمر أنا من جمهور هذا الفنان".

خلاف بيومي فؤاد ومحمد رمضان

وأكد الفنان بيومي فؤاد، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن محمد رمضان لم يفعل ما وعد به الجمهور في مسلسل الأسطورة، متابعًا: "محمد رمضان كتب أنت ناقد وخليك في حالك.. معرفتش الكلام اللي كتبه محمد رمضان، مليش علاقة بالسوشيال ميديا".

أزمات النجوم

وأشار بيومي فؤاد، إلى أنه تواصل معه أحد الفنانين ويعتقد هناك مشكلة مع الفنان محمد رمضان، معبرًا: "محمد رمضان تحدث معي وأخبرني أنه يمزح معي والكلام ليس على محمل الجد، ووجه لي دعوة لحضور مسرحية له وحضرت المسرحية مع عائلتي، وأنا قولت لمحمد رمضان الأسطورة ماكنش العشم".