خالد الجندي يوضح التفسير الصحيح لسورة التكاثر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، إن سورة التكاثر بمثابة تشريح مفصل لما يدور في نفس الإنسان، و" التكاثر" يعني طلب المزيد ويشمل كل ما يبتغيه الإنسان.

إلهاء النفس البشرية عن ذكر الله



وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن التكاثر هي الطريقة التي لا يتخلى البشر عنها، ولهذا قيل “لا يملأ جوف بن آدم إلا التراب”.

الرغبة في المزيد



وأضاف في حديثه، أنه يوجد ظاهرة " الكراكيب"، وهذه الظاهرة بسبب رغبة الإنسان في الجمع، معبرًا:" هناك فرق بين شكل يد المولود بعد الولاده وشكل يد طفل آخر عند الوفاة، حيث يأتي الطفل إلى الدنيا قابضًا يده، ويخرج من الدنيا فاتحا يده ولهذا قيل (جاء قابضًا على الدنيا ولم يخرج منها بشيء)”.

وتابع:" مايشغل نفس الإنسان هو السعي إلى المزيد من الرزق، وهذا السعي يسبب إلهاء الإنسان عن ذكر الله".