جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله اللبنانى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية لـحزب الله اللبناني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ

وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن عن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس الخميس، نقلًا عن "حزب الله" وحركة أمل، بأن 9 أشخاص قتلوا في غارات إسرائيلية على منطقتي طير حرفا والناقورة بجنوب لبنان خلال الليل.