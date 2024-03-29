الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 8 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها فى السوق السوداء بمطروح

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت مديرية التموين بمطروح، بالتعاون مع مباحث التموين، في ضربة تموينية جديدة، من ضبط 8.250 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء. 

وأوضحت المهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، أنه في ضربة تموينية جديدة، ونتيجة التعاون والتنسيق بين كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وقسم مباحث التموين وقسم شرطة مركز الحمام، تم ضبط سيارة محملة بـ٨ أطنان وربع الطن من دقيق بلدي مستودعات، وذلك على طريق إسكندرية- مطروح الساحلي. 

وأكدت مدير عام مديرية التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات من أجولة الدقيق، وعمل محاضر تموينية، وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في متابعة ومراقبة الأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات التموينية للوقوف على المعروض من السلع وتوافرها، وعدم التلاعب أو التجاوز في استغلال أو بيع السلع المدعمة للمواطنين في السوق السوداء. 

مديرية التموين بمطروح مباحث التموين دقيق بلدى مدعم السوق السوداء بمطروح مطروح

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