الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى فى غزة: الإنزال الجوى للمساعدات الإنسانية تضر أكثر مما تنفع

الانزال الجوي للمساعدات
الانزال الجوي للمساعدات

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الطرق المستخدمة لإدخال المساعدات عن طريق الإنزال الجوي، تضر أكثر مما تنفع لأن حوالي 10 وفيات غرقوا نتيجة محاولتهم الوصول إلى تلك المساعدات التي تنزل في مياه البحر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك العديد من التدافع والفوضى لبعض الإنزالات الجوية التي تنزل على البر، ووثقنا أكثر من حالة وفاة نتيجة هبوط تلك المساعدات عليهم".

وتابع: "يجب توفير ضغط كبير على إسرائيل ولا يكون مبنيًا على البيانات فقط، ولكن بالضغط السياسي والعسكري"، لافتًا إلى أن تعمد إسرائيل عدم إيصال تلك المساعدات الإنسانية قرينة جديدة على إسرائيل، ويعد حجة جدية على إسرائيل والمجتمع الدولي الذي يدعمها.

وواصل: "دورنا نوثق ما يحدث أو جزء مما يحدث من جرائم وهو أساسي في التحقيقات التي تقدم للمحكمة الجنائية الدولية، كما نسهم مع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في بعض التوثيقات التي تساندهم في العرض القانوني المقدم".

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