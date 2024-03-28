فرقتا "فكرة والنيل" على خشبة مسرح خالد محي الدين بالبدرشين (صور)

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع حفلة رمضانية علي خشبة مسرح خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وشاركت فرقتا "فكرة" والنيل للانشاد الديني" التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة بالجيزة بباقة من الاغاني الرمضانية والوطنية والعاطفية علي خشبة مسرح خالد محي الدين وسط حضور لفيف من السياسيين والنواب والمفكرين.

وقال علاء عصام امين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب إن مؤسسة خالد محي الدين تحمل اسم مؤسس حزب التجمع واحد اهم قادة ثورة يوليو، لافتا الي ان المؤسسة منذ تاسيسها خلال عام نظمت ٤ مسرحيات و٧ حفلات غنائية وتقدم خدمات وانشطة ثقافية بالمجان.

بدوره، قال صلاح حواس رئيس مجلس امناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين إن المؤسسة تقدم انشطة ثقافية بالمجان ومن بينها تعليم الاطفال علي الالات الموسيقية ومنها الجيتار والبيانو والطبلة والعود.

أضاف حواس أن المؤسسة نظمت 30 ندوة ثقافية وسياسية منذ تاسيسها، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من المؤسسة نشر قيم الجمهورية الجديدة وهي "الحداثة والتنوير والعدالة الاجتماعية" بين اطفال وشباب البدرشين.

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