مسلسل "مليحة" الحلقة 3.. الجد الراوي: ترومان كان أبرز الداعمين لبناء وطن لليهود في فلسطين

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مسلسل "مليحة" الحلقة 3.. كشف الجدّ الراوي ويجسد دوره الفنان سامي مغاوري، كيف أثرت الحرب العالمية الثانية على فلسطين، وكيف استغل اليهود الحرب وانشغال بريطانيا وتوجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعجيل إقامة دولتهم في فلسطين.

وقصّ الجدّ أنه في عام 1942، عقد اليهود مؤتمرا في أمريكا وحينها قال ديفيد بن جوريون، والذي صار فيما بعد، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إنهم يطالبون بالاستيلاء على كامل أراض فلسطين.

وتابع الجدّ: الرئيس الأمريكي هاري ترومان و الذى تولي رئاسة الولايات المتحدة في الفترة التي وقعت فيها نكبة 48 اليهود، دعم الأمر خاصًة أنه كان متعاطفًا مع اليهود بل كان من أبرز الداعمين لإنشاء وطن يهودي خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.

وأكد الجدّ أنه وفقًا للمؤرخ الأمريكي ديفيد ماكلوج، فإن ترومان حتى قبل توليه الرئاسة أكد لزعماء اليهود تأييده للصهيونية، وذلك خلال اجتماع حاشد في عام 1943 في شيكاغو حيث دعا إلى إنشاء وطن لليهود الذين نجوا من النظام النازي.

وختم مغاوري "الجدّ" في قصه على حفيده أن فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كانت ذات تأييد شعبية على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وكان الدعم اليهودي المفتاح في الانتخابات الرئاسية، لذا أظهر ترومان دعمه لليهود.

وتدور قصة مسلسل مليحة حول فتاة فلسطينية شابه تحمل الاسم نفسه "مليحة " قد هاجرت مع أسرتها وهي طفلة من فلسطين إلى ليبيا عقب انتفاضة عام 2000، وعملت كممرضة هناك إلى أن تقرر العودة إلى ديارها في فلسطين وبالطبع فهي تواجه بالعديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.