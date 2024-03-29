الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد آذان الفجر اليوم 19 رمضان 2024 ووقت الإمساك

آذان الفجر
آذان الفجر

موعد أذان الفجر اليوم 19  في شهر رمضان 2024 ووقت الامساك، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

 

موعد أذان الفجر اليوم 19 في شهر رمضان ٢٠٢٤ ووقت الإمساك

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بذها الأمر.

موعد أذان الفجر ليلة 19 رمضان 29 مارس 2024 

موعد آذان الفجر يوم 19 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:20 صباحًا

موعد الشروق يوم 19 رمضان 2024 في تمام الساعة 5:47 صباحًا

موعد آذان الظهر يوم 19 رمضان 2024 في تمام الساعة 12:00

موعد آذان العصر يوم 19 رمضان 2024 في تمام الساعة 3:30

ما موعد آذان المغرب يوم 19 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:12

موعد آذان العشاء يوم 19 رمضان 2024 في تمام الساعة 7:30

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 28 مارس 2024

عدد ساعات الصوم يوم 19 رمضان 2024

13 ساعة و52 دقيقة

موعد السحور يوم 19 رمضان 2024:

 الساعة 2:00 صباحًا

موعد الإمساك يوم 19 رمضان 2024:

 الساعة 4:00 صباحًا

 

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2024

وفقًا لـ إمساكية شهر رمضان للعام الجاري والحسابات الفلكية فإن شهر رمضان سيمتد لمدة 30 يومًا، بداية، ويكون يوم الاثنين 11 مارس اليوم الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث يبلغ مجموع ساعات الصوم فيه 13 ساعة و18 دقيقة

بينما سيكون آخر يوم في شهر رمضان، يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ابريل القادم، الموافق ليوم 30 من شهر رمضان، وسيكون هذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصوم، حيث يبلغ مجموع ساعات الصوم فيه 14 ساعة و14 دقيقة.

 

أدعية لليوم الـ 19 من شهر رمضان المبارك 2024

اللهم نعوذ في اليوم التاسع عشر من رمضان برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أصلح لنا شأننا كله ودبر لنا فإنّنا لا نحسن التدبير

بسم الله والحمد لله رب العالمين ولا إله إلّا الله، اللهم لك الحمد يا ذا الجلال، ربنا نحمدك في كل وقت، اللهم يسر لنا الرزق الحلال الطيب المبارك فيه يا كريم، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

اللهم أعنا في هذا الشهر الفضيل، وهذه الأيام الفضيلة وهذا اليوم التاسع عشر من رمضان على الذكر والشكر وحسن العبادة، ربنا أكرمنا بالخيرات وأعنا على ترك المنكرات وحب المساكين ومساعدة المحتاجين

اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالًا لما يريد، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه، اللهم أغث الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك راية الحق والدين يا كريم

موعد اذان الفجر اليوم 19 رمضان ٢٠٢٤ وقت الامساك

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