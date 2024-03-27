مراسل التليفزيون المصري: 154 شاحنة بانتظار التفتيش للدخول لغزة وعبور 4 شاحنات غاز

رصد مراسل التليفزيون المصري، محمود جميل، الجهود المصرية الكبيرة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة.

وقال مراسل التليفزيون المصري خلال برنامج "التاسعة" أن معبر رفح يشهد تدفق عدد كبير من شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى دخول 39 شاحنة لمنفذ العوجة بالإضافة إلى 115 شاحنة إلى منفذ كرمة أبو سالم وفي انتظار إجراءات التفتيش.

وأضاف: "هناك 90 شاحنة وصلوا إلى قطاع غزة بهم عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات غاز، واستقبال المعبر للجرحى والمصابين الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية المختلفة".