الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من وسام أبوعلى بعد قرار تمثيل منتخب فلسطين

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

أبدى وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأحقية اللاعب في تمثيل منتخب فلسطين.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تمثيل وسام أبو علي لاعب الأهلي لمنتخب الفدائي.

ونشر أبو علي "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "فخور ويشرفني أن أكون قادرًا على تميل هذا البلد. إنه من أجل كل فلسطيني هناك".

وجاءت موافقة الفيفا على طلب الاتحاد الفلسطيني بتحويل جنسية اللاعب الرياضية من الدنمارك إلى فلسطين.

ومثّل أبو علي منتخبات الأعمار السنية للدنمارك ولم يمثل الفريق الأول لأي منتخب حتى الآن.

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