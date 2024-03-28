سياسى فلسطينى لـ"الدستور": قرار مجلس الأمن يتضمن التزاما بوقف إطلاق النيران فى رمضان فقط

قال الباحث السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إنه لا يجب أن نعطي قرار مجلس الأمن أكبر من حجمه، وقرار مجلس الأمن يتضمن التزاماً بوقف إطلاق النيران في رمضان فقط وضمن البنود وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط أو قيد.

وأضاف مطاوع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “بالتالي هذا القرار ملتبس واستخدمته الإدارة الأمريكية من أجل سبيبين أولهما يتعلق بالإنتخابات الأمريكية خصوصًا أن هناك عمليات حجب كبير عن الرئيس بايدن في الانتخابات الداخلية التى تؤشر على الانتخابات العامة، إضافة إلى ضغط لنتنياهو حتي يتساهل في صفقة الهدنة التى ترغب بها الإدارة الأمريكية لظروف خاصة بها”.

لن يتولد أي ضغط

وختم عبد المهدي تصريحاته، إنه لن يتولد أى ضغط كبير لوقف نهائي للحرب، حتى هذا القرار حينما حاول البعض تعديله ليكون وقف اطلاق نهائي للحرب طردت الولايات المتحدة، وكان وقف اطلاق فورى فقط في رمضان، وكذلك هو أمر اً متفق عليه بين الإدارة الأمريكية واسرائيل، إلا يكون هناك وقف نيران نهائي حتي هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، واصل الاحتلال الاسرائيلي قصفه لقطاع غزة، في إشارة إلى أن تمرير قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك في اليوم السابق لم يهز تصميم إسرائيل على مواصلة القتال.

وقال الجيش إن طائراته المقاتلة قصفت “أكثر من 60 هدفا” في غزة خلال اليوم السابق. وأضافت أن قواتها تعمل أيضا في وسط غزة حيث قتلت “عددا من الإرهابيين”.

وقال الجيش أيضا إنه أكد وفاة قيادي كبير في حماس.

وأضاف جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان أنه يواصل “نشاطه العملياتي” حول مستشفى الأمل وبلدة القرارة بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفا أن قواته “تقضي على الإرهابيين وتنفذ عمليات إرهابية”. غارات مستهدفة على البنية التحتية للإرهابيين”.