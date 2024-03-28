الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": قرار مجلس الأمن يتضمن التزاما بوقف إطلاق النيران فى رمضان فقط

الباحث السياسي الفلسطيني
الباحث السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع

قال الباحث السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إنه لا يجب أن نعطي قرار مجلس الأمن أكبر من حجمه، وقرار مجلس الأمن يتضمن التزاماً بوقف إطلاق النيران في رمضان فقط وضمن البنود وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط أو قيد. 

وأضاف مطاوع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “بالتالي هذا القرار ملتبس واستخدمته الإدارة الأمريكية من أجل سبيبين أولهما يتعلق بالإنتخابات الأمريكية خصوصًا أن هناك عمليات حجب كبير عن الرئيس بايدن في الانتخابات الداخلية التى تؤشر على الانتخابات العامة، إضافة إلى  ضغط لنتنياهو حتي يتساهل في صفقة الهدنة التى ترغب بها الإدارة الأمريكية لظروف خاصة بها”.

لن يتولد أي ضغط 

txt

أبوشامة: إسرائيل تضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة

وختم عبد المهدي تصريحاته، إنه لن يتولد أى ضغط كبير لوقف نهائي للحرب، حتى هذا القرار حينما حاول البعض تعديله ليكون وقف اطلاق نهائي للحرب طردت الولايات المتحدة، وكان وقف اطلاق فورى فقط في رمضان، وكذلك هو أمر اً متفق عليه بين الإدارة الأمريكية واسرائيل، إلا يكون هناك وقف نيران نهائي حتي هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، واصل الاحتلال الاسرائيلي قصفه لقطاع غزة، في إشارة إلى أن تمرير قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك في اليوم السابق لم يهز تصميم إسرائيل على مواصلة القتال.

وقال الجيش إن طائراته المقاتلة قصفت “أكثر من 60 هدفا” في غزة خلال اليوم السابق. وأضافت أن قواتها تعمل أيضا في وسط غزة حيث قتلت “عددا من الإرهابيين”.

 وقال الجيش أيضا إنه أكد وفاة قيادي كبير في حماس.

وأضاف جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان أنه يواصل “نشاطه العملياتي” حول مستشفى الأمل وبلدة القرارة بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفا أن قواته “تقضي على الإرهابيين وتنفذ عمليات إرهابية”. غارات مستهدفة على البنية التحتية للإرهابيين”.

اطلاق النار غزة قرار مجلس الامن إسرائيل ضغوط دولية

الأكثر قراءة

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قصف عنيف وممنهج للمنازل ومخيمات الإيواء فى غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": لا تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه رفح الفلسطينية

بعد إحالته للمحاكمة.. تطور عاجل فى أزمة حسين الشحات ولاعب بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع