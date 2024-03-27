الجيش السودانى يعلن جاهزية قوات الفرق وقدامى المحاربين لاسترداد مدينة "ود مدنى"

حيا عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الشرقية بولاية القضارف، مشيدًا بوقفتهم الصلبة في الذود عن حياض السودان.



وقال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لدى مخاطبته اليوم حفل الإفطار الذي نظمته الفرقة الثانية مشاة على شرف زيارته للولاية اليوم أن القوات المسلحة تقاتل وهي مسنودة بشعبها من أجل دحر تمرد ميليشيا الدعم السريع الغاشم.



ونقل تحيات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وأعضاء مجلس السيادة وهيئة القيادة، للضباط والجنود بالفرقة الثانية مشاة.

معركة الاسترداد لكرامة الشعب السوداني

وأكد كباشي أن المعركة الحالية هي معركة لاسترداد كرامة الشعب السوداني، مبينًا أن الجميع شركاء في انتصار القوات المسلحة على هذه الميليشيا المتمردة، مشددًا على ضرورة تطهير البلاد من دنس هذه المجموعات الإرهابية.



واطمأن عضو مجلس السيادة على جاهزية قوات الفرقة الثانية والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وقدامى المحاربين لاسترداد مدينة ود مدني، مبينًا أن إعلان التمرد عن تكوين إدارة مدنية في المدينة القصد منه رفع الروح المعنوية المنهارة لدى قواتهم.



وطمأن الشعب السوداني بأن القوات المسلحة بكافة الجبهات في أفضل حالاتها، بينما المتمردون في أسوأ حالاتهم.

وقال إن النصر قريب بإذن الله، معربًا عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره وتحمله للنزوح والأوضاع المعيشية الصعبة من أجل القضاء على هذه الميليشيا المتمردة.



ويتفاقم العنف وانعدام الأمن في جنوب السودان بعد الأضرار التي لحقت بأحد خطوط أنابيب النفط الرئيسية في البلاد الشهر الماضي.



وتعرض خط الأنابيب، الذي يمر عبر السودان لأضرار في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع وأثار تعليق شحنات النفط بسبب القتال المستمر مخاوف بشأن احتمال انهيار الاقتصاد السياسي في جنوب السودان.



وتمثل عائدات النفط جزءًا كبيرًا من ميزانية البلاد، حيث يأتي نحو 90% من الإيرادات من النفط ومع ذلك، فإن القليل جدًا من هذه الأموال يذهب إلى الميزانية الوطنية، ما يؤدي لمخاوف من أن يؤدي انقطاع مدفوعات النفط إلى زيادة الفقر والعنف والخروج على القانون.