الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

كاتب سودانى لـ"الدستور": وصول قوات جيش تحرير السودان للخرطوم يزيد المعاناة

السودان
السودان

قال الكاتب السوداني طاهر المعتصم، إن وصول قوات جيش تحرير السودان، بقيادة منى أركو مناوي إلى العاصمة السودانية الخرطوم لدعم الجيش السواني ضد الدعم السريع، لن يؤدي إلى القضاء على الدعم السريع، أذا أن الدعم السريع منتشر في العديد من المدن والولايات الأخرى في السودان، وبالتالي تصبح هناك إشكالية كبرى في استمرار الحرب واتساع نطاقها في عدة مناطق. 

مدينة الفاشر والسلام النسبي 

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وأضاف المعتصم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كما أن من المهم الإشارة إلى مدينة الفاشر وهي التي ظلت  طيلة الإحدى عشر الماضية تنعم بسلام نسبي بحسب اتفاق تم بين القيادات الأهلية فيها والحركات المسلحة، بما فيها حركة مناوي نفسها وميليشا الدعم السريع. 

وتابع المعتصم  أن إعلان مناوي عن دخوله بقواته للخرطوم يؤكد أن الوضع بالفاشر أيضاً لن يكون كما كان خلال الأشهر الماضية، وسيعاني المدنيون معاناة كثيرة في المدن التي اشتعلت فيها الحرب. 

بينما أكد المعتصم استمرار الحرب في نطاقها وتتسع رقعتها، متبعًا: "وأخشى ما اخشاه أن تتحول الحرب إلى حرب إنسانية باعتبار أن المكونات الإنسانية التي يتكون منها الجيش المناوي مع ميليشا الدعم السريع شديدة الخطورة، وهذا الأمر في تحليلي كان يجب أن نستصحبه بوقائع الأمور، ولكن على صعيد آخر هناك أنباء تتطرق عن جولة المبعوث الأمريكي في زيارته الأخيرة في القاهرة والرياض لدفع عملية إعادة إحياء منبر جدة، بعد أن تمت توسعته، بإضافة كل من الإمارات والقاهرة، ومن المتوقع انطلاق هذه المفاوضات عقب عيد الفطر المبارك.

السودان تحرير السودان مناوي الجيش السود الدعم السريع

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