موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، في السادسة من مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبدالعزيز، ووائل محمد، إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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