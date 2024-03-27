الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

فندق إقامة الأهلي
فندق إقامة الأهلي

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، في السادسة من مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبدالعزيز، ووائل محمد، إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

الاهلى سيمبا التنزاني مباراة الاهلي وسيمبا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

كولر يحدد تشكيل الأهلى الإجبارى أمام سيمبا فى دورى الأبطال

وفد الهلال السودانى الشقيق يلبى دعوة الأهلى على الإفطار

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

"على باب مولانا"| حفيد النقشبندى: عَشِق الموسيقى.. ولم يتخوف أبدًا من التعاون مع بليغ

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع