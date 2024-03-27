مسلسل الحشاشين.. مواعيد عرض وإعادة الحلقة 17 والقنوات الناقلة لها

مسلسلات رمضان 2024..

لليوم السابع عشر، يتواصل عرض مسلسل الحشاشين، الإنتاج الدرامي الأضخم والذي تقدمه الشركة المتحدة، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 17

وتعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 17

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 17 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 16

في أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، تواجه قلعة آلموت حصار جديد، حيث يقرر السلطان السلجوقي بركياروق والذي خلف والده ملك شاه علي عرشه، أن يقضي علي حسن الصباح وأتباعه، مصدرا الأوامر إلي وزيره بأن يستعد جيدا لهذا الحصار بدفع قوات من الجيش أكبر بخمس مرات من تلك التي أرسلها والده وأن تزود هذه القوات بمؤنة وعتاد تكفي لحصار لو حتي استمر لخمس، وأن يأتي إليه برأس حسن الصباح لتعلق علي باب قصر السلطنة.

كما تضمنت الحلقة 16 في مسلسل الحشاشين، توعد دنيا زاد زوجة حسن الصباح له بعقاب وشر لا حدود لهما إثر قتل الصباح لابنهما الكبير الحسين. كما يلجأ حسن الصباح إلي رؤساء القلاع المجاورة له لطلب العون والمدد، لصد حصار الجيش السلجوقي والاستعداد له. وفي رسائله تلك يلجأ حسن الصباح إلي التشفير والألغاز والتلخيص في رسائله.

كما شهدت الحلقة قتل تابع حسن الصباح برزق آميد الشاب المختار المنصور الذي كان قد كلفه الصباح بقتل الإمام أبو حامد الغزالي. ومغادرة الشاعر عمر الخيام لقلعة آلموت بعد ما رأي فيها من قتل ودماء.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.