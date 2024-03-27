الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء لم يمنح إذنا للوفد الإسرائيلي بالذهاب إلى واشنطن

نتنياهو
نتنياهو

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعا، انه لم يمنح إذنا للوفد الإسرائيلي بالذهاب إلى واشنطن. 

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه لن يرسل وفدا إلى واشنطن كما كان مقررا بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إن فشل واشنطن في منع الاقتراح هو “تراجع واضح” عن موقفها السابق، وسيضر بجهود الحرب ضد حماس، فضلا عن الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة في غزة.

في ضوء تغيير الموقف الامريكي 

txt

نتنياهو: قرارنا بعدم إرسال وفد إلى واشنطن رسالة لحماس بأن الضغط علينا لن ينجح

 

وقال مكتبه: “ في ضوء التغير في الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يغادر”.

وفي غصون ذلك، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ونفى البيت الأبيض أن يكون امتناع الولايات المتحدة عن التصويت يعكس تغيرا في السياسة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد رفيع المستوى إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني.

وطرح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، استفسارات حول قرار إسرائيل بالانسحاب من الاجتماع هذا الأسبوع في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو عن ذلك.

وقال كيربي إن القرار مؤسف لكن الولايات المتحدة ستثير مخاوفها بشأن سياسات إسرائيل في إطار المناقشات الجارية بين الحكومتين.

وقال كيربي: "لم يتغير شيء في وجهة نظرنا بأن شن هجوم بري كبير في رفح سيكون خطأ كبيرا".

وقال إن المناقشات بين وزير الدفاع الإسرائيلي الزائر يوآف جالانت ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وآخرين ستغطي نفس النقاط التي كان الفريق الأمريكي يعتزم إثارةها مع الوفد.

وفي إسرائيل، اتهم زعيم المعارضة البرلمانية يائير لابيد نتنياهو بمحاولة صرف الانتباه عن الخلاف في ائتلافه بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكتب لابيد على منصة التواصل الاجتماعي X: “إنها عدم مسؤولية صادمة من رئيس وزراء فقدها”.

نتنياهو واشنطن إسرائيل الوفد الإسرائيلي الذهاب مكتب نتنياهو

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

ضبط سيدة وزوجها لممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

حنان مفيد فوزى تروى لـ"كلم ربنا" تفاصيل أصعب أزمة إنسانية فى حياتها

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع