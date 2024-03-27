مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء لم يمنح إذنا للوفد الإسرائيلي بالذهاب إلى واشنطن

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعا، انه لم يمنح إذنا للوفد الإسرائيلي بالذهاب إلى واشنطن.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه لن يرسل وفدا إلى واشنطن كما كان مقررا بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إن فشل واشنطن في منع الاقتراح هو “تراجع واضح” عن موقفها السابق، وسيضر بجهود الحرب ضد حماس، فضلا عن الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة في غزة.

في ضوء تغيير الموقف الامريكي

وقال مكتبه: “ في ضوء التغير في الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يغادر”.

وفي غصون ذلك، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ونفى البيت الأبيض أن يكون امتناع الولايات المتحدة عن التصويت يعكس تغيرا في السياسة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد رفيع المستوى إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني.

وطرح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، استفسارات حول قرار إسرائيل بالانسحاب من الاجتماع هذا الأسبوع في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو عن ذلك.

وقال كيربي إن القرار مؤسف لكن الولايات المتحدة ستثير مخاوفها بشأن سياسات إسرائيل في إطار المناقشات الجارية بين الحكومتين.

وقال كيربي: "لم يتغير شيء في وجهة نظرنا بأن شن هجوم بري كبير في رفح سيكون خطأ كبيرا".

وقال إن المناقشات بين وزير الدفاع الإسرائيلي الزائر يوآف جالانت ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وآخرين ستغطي نفس النقاط التي كان الفريق الأمريكي يعتزم إثارةها مع الوفد.

وفي إسرائيل، اتهم زعيم المعارضة البرلمانية يائير لابيد نتنياهو بمحاولة صرف الانتباه عن الخلاف في ائتلافه بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكتب لابيد على منصة التواصل الاجتماعي X: “إنها عدم مسؤولية صادمة من رئيس وزراء فقدها”.