هل تعتبر الكرامات مدخلًا للشيطان؟.. على جمعة يجيب (فيديو)

قال د.علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الكرامات قد تكون نعمة أو مدخلًا للشيطان، لذلك لا يعتمد عليها المتصوف؛ لأن من اتبعها ضل.

وأشار جمعة في حديثه خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة الحياة إلى أنه ورد عن القطب الصوفي لـ"عبدالقادر الجيلاني" أن الشيطان حاول إخراجه من ديوان "الولاية" من هذا المدخل.

وأوضح جمعة أن دليل قبول الإنسان عند الله تبارك وتعالى هو المحافظة على الفرائض وأولها الصلاة، لأنها ذات شأن عظيم وكبير، ولا توجد ديانة فيها خمس صلوات وسجود لله يوميًا.

برنامج مملكة الدراويش

تقدم شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ابتداءً من اليوم السادس عشر من شهر رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي وتتولى رئاسة تحريره، وذلك يوميًا في الثالثة والربع عصرًا على قناة الحياة، والساعة السادسة والربع مساءً على القناة الأولى المصرية، إضافة إلى منصة وتطبيق "watch it".