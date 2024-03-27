الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حماية المستهلك يضبط 3 مصانع تقلد علامات تجارية شهيرة بالجيزة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بأحياء الهرم/ الحوامدية بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتى تؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات وتداولها في الأسواق  وعلى الفور، قامت حملة مُكبرة من مأمورى الضبط القضائى، باستهداف المناطق سالفة الذكر، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حى الهرم والتحفظ على 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل (الإسفنج – القماش – السوست الحديد).

 

وجاءت المضبوطات محل الواقعة كالآتى:

- التحفظ علي 137 مرتبة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.

- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع والتغليف النهائى.

- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/ 

- كما يُمكنكم الإطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing 

جهاز حماية المستهلك أحياء الهرم الحوامدية تصنيع مراتب علامات تجارية الكيانات التحريات والمعلومات كيانات وهمية غير مرخصة

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