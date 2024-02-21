رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقى محافظ الإسكندرية لمناقشة الرقابة على الأسواق

وصل ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك"، إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار زيارته للمحافظة لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالزيارة، مؤكدا الدور المهم والعظيم الذي يقوم به الجهاز في ظل ما شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة من تلاعب في الأسعار، وأن الإسكندرية بها العديد من الأسواق الكبيرة والحركة التجارية وهو ما يتطلب تواجد الجهاز في الشارع السكندري.



وفي هذا الإطار، أشار السجيني إلي أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية بما لها من أهمية ومكانة كبيرة جغرافيا واقتصاديًا، لذا نسعي دائما إلي تواجد جهاز حماية المستهلك في المحافظة والانتشار في الأسواق من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بالإسكندرية ومأموري الضبط القضائي بالفرع.



وقام السجيني، أثناء الزيارة بالتوجيه بتركيب شاشة تفاعلية للجهاز بـ"سيتي سنتر الإسكندرية" والذي يُعد نقطة التقاء كبيرة من المواطنين بما تحتويه الشاشة من خدمات الجهاز المُميكنة التفاعلية، مما يسهل للمواطنين من التواصل المباشر مع الجهاز حال وجود شكاوي وبلاغات.



وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمحافظ الإسكندرية علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، من أجل خدمة جموع المستهلكين.

كان قد استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس الثلاثاء، آدامو عبدالحي، نظيره النيجيري وبولا أدينيكا، مدير إدارة التحقيقات والوفد المرافق له.

ورحّب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري مؤكدًا عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك.

وتناول اللقاء التعرف على تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وشدد الجانب النيجيري على ضرورة الاستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بــ(مجال الرقابة علي الأسواق– التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني– منظومة تلقي الشكاوي والخط الساخن).

خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الإسكندرية

خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الإسكندرية

جانب من لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الإسكندرية