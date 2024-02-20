الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

مصر

رئيس "حماية المستهلك" يبحث مع نظيره النيجيري سبل تعزيز التعاون

جانب من استقبال رئيس
جانب من استقبال رئيس جهاز حماية المستهلك ادامو عبد الحي

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، آدامو عبد الحي، نظيره النيجيري وبولا أدينيكا، مدير إدارة التحقيقات والوفد المرافق له.

ورحّب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري مؤكدًا عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين تطلعهم للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك.

وتناول اللقاء التعرف على تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وشدد الجانب النيجيري على ضرورة الاستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بــ(مجال الرقابة علي الأسواق – التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني – منظومة تلقي الشكاوي والخط الساخن).

وتناول اللقاء أيضًا دور الجمعيات الأهلية لدى الجانب النيجيري، حيث أنها تُشارك في حل الشكاوي والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك ويتم عمل لهم ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات، كما أشار السجيني، إلي أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ويتم الاستعانة بهم في محاور عدة لضبط الأسواق وتلقي الشكاوي وأيضًا التوعية.

وأشار السجيني خلال اللقاء أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء في منظمات مشتركة، ما يسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهما:

- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك "ICPEN".
- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "Unctad ".
- منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية "OECD".
- المنظمة الدولية للمستهلك "CI".

قام السجيني باصطحاب آدامو عبد الحي والوفد المرافق له لعمل جولة تفقدية بإدارات الجهاز المختلفة والتعرف علي طبيعة وكيفية عمل كل إدارة، وأثناء الجولة.

وأعرب آدامو عن بالغ سعادته بمنظومة حماية المستهلك في مصر وأنهم متطلعين للاستفادة من هذه التجربة ونقلها لنجيريا، لافتًا إلى أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين  وأن الجهاز له خبرة كبيرة ومؤثرة في منطقة إفريقيا.

وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة، مؤكدًا اهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل.

ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك التوعية بقانون حماية المستهلك الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك

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