الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلافات سابقة.. المؤبد لقاتل زوجته والشروع في قتل شقيقها بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة،بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل شقيقها بمركز منيا القمح في القضية رقم 28578 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح.

 بداية  عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم ، سائق تروسيكل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها والشروع في قتل شقيقها على إثر خلافات سابقة بينه وبين زوجته المجنى عليها.

كشف  أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجنى عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتلها وخطط لجريمته فى هدوء وروية على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المجنى عليها، وتنفيذا لمخططه الإجرامى وما انعقدت عليه عزائمه فقد أعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وذخائر وتوجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجدها به مترصدا لها وما أن أبصرها حتى أطلق صوبها عدة أعيرة نارية فأحدث ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم شرع فى قتل شقيقها المجنى عليه بأن أطلق صوبه أعيرة نارية قاصدا قتله هو الآخر، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، فيما تقدمت تلك الجنايتين جناية أخرى أن المتهم فى ذات المكان وفى والزمان  وضع النار عمدا فى مبنى مملوك للمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق سائق جنايات مركز منيا القمح المستشار شريف محمد سراج الدين زوجته قتل النيابة العامة

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