الجالس: محطة الطاقة الشمسية ستنهي أزمة تسعير الكهرباء لمصر للألومنيوم

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن إنشاء محطة الطاقة الشمسية لمصر للألومنيوم ستسهم في حل أزمة الطاقة الكهربائية الخاصة بتسعير سعر الكهرباء لمصر للألومنيوم.

وأضاف أن مصنع مصر للألومنيوم يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الألمنيوم في مصر، وبالتالي يؤدي تطوير مصر للألومنيوم إلى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بتطوير المصنع يمكن تحسين جودة منتجات الألومنيوم المصنوعة في مصر، مما يزيد من جاذبية هذه المنتجات للسوق المحلية والعالمية.

وأكد تطوير المصنع بحيث يتبنى معايير بيئية صارمة وتقنيات حديثة للحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية على البيئة المحلية، مشيرًا إلى أنه بتطوير المصنع وتحسين جودة المنتجات، يمكن زيادة الصادرات من منتجات الألمنيوم المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة العملات الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات.

وأكد أن مصنع مصر للألومنيوم يعد من أبرز المصانع الصناعية في مصر ويحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري وللصناعة العالمية للألومنيوم.

وأوضح أن تطوير مصنع مصر للألومنيوم يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المحلي على منتجات الألومنيوم. يسهم زيادة الإنتاج وتحسين الجودة في تقديم منتجات أقل تكلفة وأكثر تنافسية على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن تطوير مصنع مصر للألومنيوم يعزز القدرة التصديرية للبلاد ويسهم في زيادة الإيرادات من صادرات الألومنيوم يمكن لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة أن تفتح أبوابًا جديدة لتصدير المنتجات الألومنيومية المصرية إلى أسواق عالمية.

وأكد أن تطوير مصنع مصر للألومنيوم يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، يتطلب تطوير المصنع استثمارات في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، مما يسهم في توفير فرص عمل محلية ورفع مستوى المهارات الصناعية.

وأوضح أن تطوير مصنع مصر للألومنيوم يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الصناعة المحلية، زيادة الصادرات، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.