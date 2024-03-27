الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 4 محاضر لمخابز مخالفة بقرى وحدة زاوية البقلى

جانب من المرور
جانب من المرور

أكد  طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، استمرار الرقابة على المخابز والأسواق، للتأكد من  مطابقة رغيف الخبز والسلع، والمنتجات الغذائية لمواصفات ومعايير الصحة والسلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين.

حملات رقابية تموينية

وقامت عايدة نعيم رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي صباح اليوم بالتعاون مع مدير مكتب التموين بالوحدة القروية بحملات رقابية تموينية على المخابز بقرى الوحدة.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير أربعة محاضر لعدد من المخابز ارتكبت مخالفات نقص في الأوزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون.

 

محافظة المنوفية مركز ومدينة الشهداء محاضر تموينية الخبز تحرير محاضر ل٤ مخايكبز

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