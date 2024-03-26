الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

محلل سياسي سوداني لـ"الدستور": وصول جيش التحرير لحسم المعارك في أم درمان

السودان
السودان

قال المحلل السياسي السوداني محمد الياس، ان دخول جيش مناوي في الحرب في الخرطوم كقوات مشاه حيث كان ميليشا الدعم السريع هي قوات مشاه والجيش لايمتلك قوات مشاه، مؤكدا أن قوات الجيش السوداني في موقف اقوى بسبب انضمام الكثير من المواطنين من مناطق كثيرة من السودان، فضلا عن ازدياد أعداد عدد المقاتلين في الدعم السريع من القبائل المختلفة وهدفهم هو نهب وسلب الممتلكات العامة. 

حسم المعارك في ام درمان 

txt

رويترز: "القوة القاهرة" تعطّل تصدير السودان للنفط

 

وأوضح الياس في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن وصول قوات جيش تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوي للانضمام الى الجيش لحسم المعارك في ام درمان بسبب اشتداد المعارك في الخرطوم وذلك بسبب الامدادات التي وصلت الى ميليشا الدعم السريع والمسيرات الحديثة وصواريخ متوسطة المدى وبالاضافة الى الاسلحة الحديثة المنتشرة في البلاد. 

 

وميدانياً، أكد الياس ان الوضع خطير في الخرطوم وان قوات مناوي ليس لها تأثير الا في اطار التحالف مع الجيش والقوات المسلحة الموقعة على سلام جوبا التي كانت جزء منها اعلن انضمامه والجزء الاخر قرر عدم مشاركته في القتال. 

وختم الياس تصريحاته ان تاثير جيش مناوي للهجوم على ميليشا الدعم السريع ليس لها تأثير كبير بسبب هجمات وجرائم الدعم السريع المستمرة على عدد من احياء مدينة ام درمان القديمة وفي العديد من المناطق، كما ان الايام المقبلة ستشهد معارك محتدمة بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع في عدد من المحاور الهامة والمختلفة. 

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية السودانية، أنها بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن عقب اندلاع الحرب الحالية، وتدفق أعداد كبيرة منهم ومشاركتهم في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، مشيرة إلى أن الدعم السريع أداة لتنفيذ جرائم تقف وراءها دول تسعى للقضاء على المجتمع السوداني.

 

الجيش السوداني الدعم السريع الحرب قوات المشاة الخرطوم

الأكثر قراءة

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

رياض الخولى يطلب الزواج من دينا فؤاد فى الحلقة 16 بمسلسل "حق عرب".. والأحداث تزداد تشويقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"