الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رويترز: "القوة القاهرة" تعطّل تصدير السودان للنفط

السودان
السودان

أبلغ السودان، الثلاثاء، جنوب السودان عدم قدرته على تصدير النفط بسبب "القوة القاهرة"، حسبما أفادت وكالة رويترز. 

وأوضح السودان، في بيان اليوم، أن توقف تصدير النفط من جنوب السودان عبر موانئ السودان بسبب عطل بالخطوط الناقلة، في ظل  خسائر يومية بـ 8 ملايين دولار للسودان وجنوبه بسبب توقف تصدير النفط. 
تفاقم العنف وانعدام الامن في جنوب السودان 

txt

كاتب سودانى لـ"الدستور": وصول قوات جيش تحرير السودان للخرطوم يزيد المعاناة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد يتفاقم العنف وانعدام الأمن في جنوب السودان بعد الأضرار التي لحقت بأحد خطوط أنابيب النفط الرئيسية في البلاد الشهر الماضي.

وتعرض خط الأنابيب، الذي يمر عبر السودان لأضرار في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع  وأثار تعليق شحنات النفط بسبب القتال المستمر مخاوف بشأن احتمال انهيار الاقتصاد السياسي في جنوب السودان. 

وتمثل عائدات النفط جزءًا كبيرًا من ميزانية البلاد، حيث يأتي نحو 90% من الإيرادات من النفط ومع ذلك، فإن القليل جداً من هذه الأموال يذهب إلى الميزانية الوطنية، ما يؤدي لمخاوف من أن يؤدي انقطاع مدفوعات النفط إلى زيادة الفقر والعنف والخروج على القانون.

وأشار دانييل أكيش ثونج، خبير الاقتصاد السياسي من جنوب السودان إلى أن معظم سكان جنوب السودان قد لا يشعرون على الفور بتأثير توقف خط أنابيب النفط. ويعاني العديد من المواطنين بالفعل بسبب التضخم وفشل الحكومة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. ومع ذلك، هناك شعور بالارتياح بين القاعدة الشعبية من السكان؛ لأنهم يشعرون أنهم لم يستفيدوا من عائدات النفط في الماضي وحتى لو تأثرت الدائرة الداخلية لكير بتوقف عائدات النفط، فمن غير المرجح أن ينتفضوا ضده بسبب اعتمادهم على امتيازاته وهداياه.

في حين أن الحرب في السودان واسعة النطاق ليست وشيكة، إلا أن هناك مخاوف بشأن احتمال انهيار الدولة في المستقبل. 

السودان جنوب السودان النفط القوة القاهرة تصدير النفط

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبي يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"