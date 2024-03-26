الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى نهض بالبلاد وحقق مكاسب استراتيجية عليا للدولة

أحمد الخشن
أحمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن العشر سنوات الماضية شهدت تغييرًا تامًا في الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على الصعيد الأمني والاستراتيجي، قائلًا: مصر تخطو لأن تكون جمهورية جديدة حديثة تناسب مقدراتها وإمكانياتها فى القرن الـ21 بفضل الرئيس السيسي.

وأشار الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى قدرة الرئيس السيسي تحقيق مكاسب استراتيجية عليا لمصر طيلة هذه السنوات، في مقدمتها استعادة مكانتها الإقليمية وريادتها العربية في كافة الملفات، والحفاظ على مصر قوية ضد كل العواصف والتحديات علاوة على التغلب على أبرز مشكلة أمنية واجهتها وهو تحدي الإرهاب بعد 2013.

 

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الوطن تغير تمامًا واسترد عافيته واستقراره، في عهد السيسي، وبمقارنة الحالة الموجود فيها اليوم من أمن وأمان، بما في غيرها من دول الجوار من انفلات وفوضى ودمار، يتكشف للجميع حجم الإنجاز المصري.

وأوضح نائب المنوفية، أن السيسي خاض غمار معارك ضخمة لصالح الوطن منها معركة الإصلاح الاقتصادي ومشاريع الطاقة وقطاع الكهرباء، وما تحقق في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها وهو كثير.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن مصر في طريقها للجمهورية الجديدة صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا وعمرانيًا، بعد إنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وإنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة، وهو ما يحسب للسيسي.

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