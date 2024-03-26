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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الآن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16 على ON.. تفاصيل

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

 

تنطلق بعد قليل الحلقة 16 مسلسل بيت الرفاعي بعد قليل عبر قناة on، في تمام التاسعة مساء، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، ومن إخراج أحمد نادر جلال في ثاني تعاون لهما معا بعد مسلسل “العائدون”

 

مسلسل بيت الرفاعي ملخص أحداث الحلقة 15

دخلت جمالات رحاب الجمل، على عم محسن الذي أتى لها بهدية الهاتف المحمول لتتواصل مع إخوتها، لتجده نائما دون حركة، وتحاول إيقاظه لأخذ دوائه، ولكن لم يرد عليها فتكتشف أنه وافته المنية، فتدخل في حالة انهيار حزنا على وفاته خاصة وأنه كان أصبح من المقربين لها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها.

 

في مشهد مختلف، ظهر عبد الحميد ”سيد رجب، في منزل المعلم جابر، الذي سبق وعنفه فاروق وهدده بالقتل إذا استخرج آثارا من منزلة مرة أخرى دون أن يتقاسمه معه، فاستغل“ عبد الحميد ”مشاحنتهم لبعضهما، وقرر أن يسلط ابن جابر لقتل“ فاروق ”بشكل صريح، ليرفض جابر تورط ابنه في هذه المشكلة، ولكن يفكره “عبد الحميد ”بأنه هو من أنقذ ابنه ولم يبلغ“ فاروق” بأنه قام بإطلاق النار عليه في ليلة زفافه وأصاب زوجته، اضطر “ جابر وابنه للموافقة على طلب عبد الحميد.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. عبد الحميد يسلط جابر على قتل فاروق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. يحيي يبحث عن جمالات وعبد الحميد يعنف ياسين

قصة مسلسل بيت الرفاعي

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاح كبير فور عرضه مع بداية حلول شهر رمضان الكريم، وتصدر تريندات ماقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وظل محافظًا على تصدره التريند نظرًا لاحداثه الشيقة، والتي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. ياسين في مأزق جديد بعد قتل عمه عبد الحميد

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