مسلسل صيد العقارب الحلقة 16..  زوج شقيقة غادة عبدالرازق يسلم أوراق استيراد المخدرات لإسماعيل الغول

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث قام عماد صفوت " شوقي" زوج شقيقة غادة عبدالرازق " عايدة ضرغام" بتسليم أوراق نجح في الاستيلاء عليها من شركة ضرغام إلى إسماعيل الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، تبين أن الأوراق التي سلمها هشام إلى إسماعيل الغول، هي الأوراق التي تم خلالها استلام الشحنة المستوردة من أوكرانيا التي قام سامح الغول بدس الكوكايين بداخلها، وتم إطلاع حسان بيه تاجر المخدرات عليها

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن