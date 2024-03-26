مسلسل صيد العقارب الحلقة 16..  غادة عبدالرازق لتاجر الكوكايين: "سامح الغول أوبه ناس شمال"

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حكى حسان بيه تاجر الكوكايين لغادة عبدالرازق " عايدة ضرغام" تفاصيل ما حدث مع اسماعيل كل ما حدث من حاولات التدليس التي قصها عليه إسماعيل الغول بخصو ابنه سامح الذي استولى على بضاعة المخدرات و5 ملايين دولار

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 وجاء رد غادة عبدالرازق عليه تاجر الكوكايين، أن ما أخبره به اسماعيل الغول " حدوتة قبل الناس وقالت عائلة الغول "ناس شمال" وأن ابنه قاتل ومجرم وشمام ووالده يقوم بالتدليس عليه وليس من الصعب عليهما تزوير حكاية كاذبة ليستولوا على البضاعة والأموال فقط لا غير ويضعونا في مواجهة مع بضنا البعض

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ ايضا

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن