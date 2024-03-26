مسلسل صيد العقارب الحلقة 16..  غادة عبدالرزق: أنا مش أدك يا حسان بيه وسامح يعرف مكان الكوكايين

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث قالت عايدة ضرغام لحسان بيه تاجر المخدرات " أنا مش ست عبيطة علشان أورط نفسي معاك" وقالت له أنا ليس لدي علم عن مكان بضاعتك، واشتد بينهم الحديث

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 وقالت غادة عبدالرازق الذي يعرف مكان بضاعتك اثنين فقط أخي علي الله يرحمه، والثاني هو سامح الغول الهارب، ولو بضاعتك لدي سوف أسلمها له، وأنا مش أد واحد زي حضرتك، وعلى أخي توفي، والموجود حاليا هو سامح الغول، أحضر لي سامح الغول لكي نسأله مكان البضاعة أين؟ وأنا سوف أحضر لك مكان البضاع بنفسي حتى لوكانت في منزلي.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن