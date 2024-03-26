الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ"أكرم حسني" الحلقة الأخيرة

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

موعد إعادة مسلسل بابا جه الحلقة الأخيرة، بطولة أكرم حسنى، ونسرين أمين، والذي يشهد بحث عال عبر موقع جوجل البحثي مع تطورات كبيرة في الأحداث.

مسلسل بابا جه مواعيد اعادة الحلقة الاخيرة

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة الأخيرة على قناة DMC في تمام الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة الاخيرة

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل “بابا جه” لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة أكس بالتزامن من عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

بابا جه.. ضحكات ودموع فى رحلة البحث عن المعنى

مفاجآت فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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