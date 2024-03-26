الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 455 طن قمامة خلال حملات نظافة في 3 مراكز بأسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،  إنه تم رفع 455 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمراكز ديروط والبداري وابوتيج خلال حملات نظافة التي يتم شنها دوريًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.


وأكد اللواء عصام سعد، علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.


رفع كافة الاشغالات لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة


وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وأبوتيج بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.


وأضاف، إلى رفع المخلفات والقمامة من صناديق القمامة والحاويات الموزعة بعدد من الشوارع والمناطق ونقلها لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية وذلك بمدينة البداري ومدينة ديروط وعدد من القرى التابعة لها كـ (صنبو ودشلوط وجرف سرحان والمسعودي) ومدينة ابوتيج وقرى باقور والزرابي والنخيلة.


يأتي هذا فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارة شفط الأتربة والكنس الآلي بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها.

 

وأشار اللواء عصام سعد، علي استمرار جميع الحملات بمختلف المراكز والمدن لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة كسابق عهدها.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع 455 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمراكز ديروط والبداري وابوتيج لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة

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