الخميس.. الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول "التعامل مع الكوارث"

تنظم إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بعد غد الخميس، ورشة عمل تحت شعار "بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث"، في إطار الاحتفال باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2024، وذلك بمقر الأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية.

وتتضمن الورشة جلستي عمل؛ الأولى بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث في الدول العربية.. رؤى ومبادرات"، ويديرها المستشار الاقتصادي ومساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور مصطفى رشيد.

وتناقش الجلسة دور المنظمات العربية المتخصصة كبيوت خبرة عربية لتأهيل الكوادر العربية في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، والأساليب الحديثة لمواجهة الأزمات والكوارث في قطاع النقل الجوي بالدول العربية، والتخطيط والإدارة لمواجهة الأزمات والكوارث، ودور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "أركو" للتوعية البيئية وآليات التصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية، والمواصفات والأطر العالمية للحد من مخاطر الكوارث ودور المؤسسات التعليمية، وجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجالات الحد من الكوارث.

أما جلسة العمل الثانية فتأتي بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث في الدول العربية"، ويديرها الدكتور ربان محيي الدين السايح عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية، وتناقش دور التقنيات النووية في الحد من تأثيرات التغير المناخي، ومخاطر الإلكترونية وكيفية الحد من كوارث تهديدات شبكات الاتصالات والقرصنة الإلكترونية فى المنطقة العربية.

كما تناقش الجلسة التغيرات المناخية المتوقعة وسيناريوهات الانبعاثات الغازية وأثرها على الموارد المائية في الدول العربية، وتحديات ارتفاع مستوى سطح البحر وتداعياته على مخاطر الكوارث الطبيعية في المنطقة العربية، وتحديات القطاع الزراعي في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية في المنطقة العربية، وسبل إدارة الأزمات والكوارث في المجال البحري في الدول العربية، والكوارث المتعلقة بالصحة العامة وكيفية مواجهتها.