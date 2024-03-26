الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

بدء تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات بأحياء الإسكندرية

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

 كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقًا للأولويات، في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، برفع المعاناة عنهم وتيسيرًا للحركة المرورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الترميم وتكثيف المرور على الشوارع بنطاق كل حي، مشددًا عليهم بعدم السماح بأي تقصير، كما وجه بالحصر المستمر لجميع الطرق والمناطق التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقًا للأولويات والاحتياجات.

وقال “الشريف”: إننا نعمل لتكون الإسكندرية خالية من الحفر والمطبات، وفق خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية على مستوى الأحياء لتحقيق الأمن والسيولة المرورية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

كان قد تابع اللواء محمد الشريف استمرار أعمال شركة نهضة مصر في رفع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وأكد “الشريف” أن شركة نهضة مصر دفعت بالعشرات من سيارات الكشف ومعدات النظافة (الهوك لفت_ اللود) لرفع المخلفات المتراكمة، مضيفًا بأن أعمال رفع المخلفات مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها، موجها رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة اليومية مع الشركة لحين الانتهاء من رفع تراكمات القمامة.

 

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