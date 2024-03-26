الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: قرار مجلس الأمن الدولى بوقف إطلاق النار فى غزة تاريخى

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

وصفت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة بالتاريخي، الذي يؤكد نجاح الجهود المصرية الدولية في محاصرة العدوان دوليا، وفضحه ودفع العالم للتكتل ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

تأكيد ودعم لموقف مصر 

وقالت ولاء التمامي في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار بمثابة تأكيد ودعم لموقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وثوابتها ومواقفها الواضحة الرافضة للعدوان منذ انطلاقه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، علاوة على أن دورها الرئيسي وتحملها ما يزيد على 80% من المساعدات لقطاع غزة يكشف ريادتها ودعمها اللا متناهي للقضية الفلسطينية.

قرار مجلس الأمن الدولي تاريخي

وشددت التمامي، على أن قرار مجلس الأمن الدولي تاريخي لإعطائه الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ غزة.

واختتمت التمامي بأن قرار مجلس الأمن الدولي، بداية تحرك دولي ضاغط وبقوة لاجبار نتنياهو على وقف العدوان  والانصياع لمطالب وقف الحرب بعد كل الخسائر البشرية والمادية الفادحة، مضيفة: أن حربه خاسرة بكل المعاني ولن يصل لشىء سوى مجازر وأعمال إبادة يرفضها العالم.

النائبة ولاء التمامي لجنة القوى العاملة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الإحتلال الإسرائيلي

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