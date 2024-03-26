جورجيا تحلم بالتأهل لـ "أمم أوروبا" للمرة الأولى على حساب اليونان.. الليلة

يحلم منتخب جورجيا بتسجيل حضوره الأول من نوعه في بطولة أمم أوروبا حين يلتقي بمنتخب اليونان اليوم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بوريس بايشاذري دينامو أرينا في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا في الملحق النهائي في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

كيف وصلت جورجيا إلى الملحق النهائي؟

تجاوزت جورجيا في الملحق نصف النهائي منتخب لوكسمبرج بالفوز بنتيجة هدفين نظيف.

وقبله وصلت جورجيا إلى هذه المرحلة الملحق نصف النهائي بعد أن احتلت المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخب قبرص، وتعادلين إيجابيين مع منتخبي النرويج، واسكتلندا في حين تلقت 4 هزائم منها هزيمتان على يد منتخب إسبانيا، وهزيمة واحدة على يد كل من اسكتلندا، والنرويج.

جورجيا والتواجد لأول مرة في الملحق النهائي؟

هذه النتائج، وبلوغ هذه المرحلة لم تحققها جورجيا للمرة الأولى لكن تكررها بالضبط للمرة الثانية على التوالي، ففي تصفيات بطولة أمم أوروبا 2019 – 2020 في دور المجموعات تواجدت في الترتيب الرابع في المجموعة الرابعة بـ8 نقاط حصدتها من انتصارين على منتخب جبل طارق، وتعادلين سلبيين مع الدنمارك، وآيرلندا بينما تكبدت 4 خسائر بواقع خسارتين أمام منتخب سويسرا، وخسارة واحدة أمام كل من الدنمارك، وآيرلندا.

وجورجيا في الملحق نصف النهائي أقصت منتخب روسيا البيضاء بالتغلب عليه بنتيجة هدف دون رد.

لكن في الملحق النهائي انهزمت جورجيا على يد منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة هدف دون مقابل.

من المتوقع جدا أن يدفع الفرنسي ويلي سانيول المدير الفني لجورجيا بلاعبه الأهم خفيشا كفارتسخيليا لاعب نادي نابولي الإيطالي، وهو هداف جورجيا بتسجيله 4 أهداف في التشكيلة الأساسية ضد اليونان بعد انتهاء إيقاف البطاقة الصفراء.

على الجانب الأخر تأمل اليونان في العودة إلى المشاركة من جديد في بطولة أمم أوروبا بعد غياب دورتين، فهي لم تصعد إليها منذ بطولة أمم أوروبا 2012 في بولندا، وأوكرانيا.

اليونان وبلوغ الملحق النهائي لأول مرة

لأول مرة تصل اليونان إلى هذه مرحلة الملحق النهائي، وبلغته بعد أن تخطت في الملحق – نصف النهائي منتخب كازخستان إذ فازت عليه بنتيجة ثقيلة خماسية نظيفة.

وفي دور المجموعات حلت اليونان في المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة جنتها من 4 انتصارات منها انتصاران على كل من جبل طارق، وآيرلندا، وتعادل وحيد كان بنتيجة إيجابية مع منتخب فرنسا فيما تلقت 3 هزائم بواقع هزيمتين على يد منتخب هولندا، وهزيمة وحيدة على يد فرنسا.

وهداف اليونان هو جيورجيوس ماسوراس لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني بإحرازه 5 أهداف لكن يظل اللاعب الأهم في تشكيلة الأوروجوياني جوستافو بويت المدير الفني لليونان هو كوستاس تسيميكاس لأنه يلعب في نادي ليفربول الإنجليزي.

جورجيا تملك فرص جيدة جدا لتحقيق حلمها بالتأهل لأول مرة في تاريخها إلى بطولة أمم أوروبا هذه المرة لأن تملك ميزة كبيرة، وهي أن المباراة على ملعبها، ومن ثم سوف تحظى بتشجيع كبير من الجمهور الذي يلهب حماس اللاعبين، ويجعلهم في الملعب يتحولون إلى مقاتلين في المقابل اليونان تملك دوافع قوية جدا للعودة إلى المشاركة في بطولة أمم أوروبا بعد غياب عن دورة 2016 في فرنسا،ودورة 2020.