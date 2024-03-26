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حوادث

16 إبريل نظر إعادة محاكمة متهم في "نمر الخلافة"

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ " نمر الخلافة ".. لجلسة 16 ابريل المقبل مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وقضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام"’.

جنايات القضية نمر الخلافة

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غدًا.. إعادة محاكمة نمر الخلافة فى خلية "داعش السلام"

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