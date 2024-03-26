سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": الرزق ليس له علاقة بالطاعة أو المعصية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الرزق ليس له علاقة بالطاعة أو المعصية.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "الحياة": "الأهم الأخذ بالأسباب، يعني أفرض إني طائع وأجلس في المسجد ولا أعمل هل يأتيني الرزق؟ لا لا بد أن تأخذ بالأسباب".

وأشار إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون على قوانين الأسباب والمسببات، متابعًا: "وتبدأ الأسباب تتضاءل إلى أن نصل إلى المسبب الأوحد وهو الله عز وجل".

وتابع: "ربنا قال لك عندما تمرض تذهب للطبيب ولما تمرض تأخذ الدواء، هذه أسباب لكن في النهاية أنت ستصل إلى المسبب الأوحد وهو الله الشافي".

واستكمل: "لا بد أن نأخذ بعالم الأسباب لأنه سنة كونية، واحد عاوز يدخل كلية الطب عاوز تدخل كلية الإعلام لازم تذاكر لا بد من أسباب وجودك والنتائج في يد ربنا مش في السبب، فالطبيب مش هو اللي بيشفي ولا الدواء هو الشافي في النهاية ده سبب والذي يشفي في النهاية هو الله عز وجل".