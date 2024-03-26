الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ظهر على سطح البحر.. انتشال غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية

غريق شاطئ النخيل
غريق شاطئ النخيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وغواصين الخير المتطوعين، اليوم، من انتشال جثمان غريق النخيل، والذي غرق بالشاطئ منذ مساء الخميس الماضي، وذلك بعد استمرار البحث لمدة 4 أيام.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن جثمان الغريق ظهر على سطح المياه بين الحاجزين الرابع والخامس بشاطئ النخيل، وذلك عقب هدوء البحر والرياح.

وأوضح المالحي أن الغريق من محافظة الجيزة، يدعى سيف الدين رمضان رشدى، يبلغ من العمر 21عامًا، وجاء في رحلة إلى الإسكندرية مع اصدقائه لقضاء يوم بشاطىء النخيل، ونزل البحر قبل الإفطار ليلقى مصرعه غرقًا.

وأضاف أنه تمت عمليات البحث عن الجثمان فور تلقى البلاغ من الأسرة، وحتى أمس تم البحث من خلال غواصين الخير بالتعاون مع الإنقاذ النهري، وتم البحث على الحواجز الخرسانية، كما تم الغوص أيضًا بالتانكات وذلك بعد اعتدال البحر وانخفاض الأمواج، ولكن لم يتم العثور على الغريق، حتى ظهوره صباح اليوم، داعيًا له بالمغفرة والرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

ووجه المالحي الشكر لغواصين الخير المتطوعين الذين استجابوا على فور تلقى البلاغ، كما وجه الشكر لغواصين شاطئ النخيل على التعاون حتى انتشال الغريق.

وكانت قد تعرضت الإسكندرية خلال الأيام الماضية لطقس متقلب، حيث شهدت المدينة سقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة، صحبها ضربات رعد قوية، وذلك بالتزامن مع نوة عوة، آخر نوات الشتاء، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة، مع نشاط في الرياح.

وعقدت محافظة الإسكندرية غرفة عمليات بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

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