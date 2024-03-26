مجلس أمناء النوبارية يناقش 5 ملفات مهمة

افتتح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز مدينة النوباربة الجديدة، والدكتور محمد الديب، رئيس المجلس، اجتماع مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة، ليناقش 5 ملفات منها الصحة والتموين ومشروع شارع مصر للشباب، تشغيل مقر هيئة التنمية الصناعية وقطاع النقل والموصلات.

ملف وزارة الصحة

وناقش مجلس أمناء النوبارية الجديدة وكيل وزارة الصحة بخصوص افتتاح مكتب التامين الصحي وعياداته للتخفيف على المواطنين.

وأفاد مدير الإدارة الصحية بالنوبارية، بأنه جاري التنسيق مع الإدارة العامة للتأمين الصحي بالبحيرة منها إجراءات التسليم والتسلم وتشغيل المكتب والعيادات في أقرب وقت.

ملف التموين

كما ناقش مسئولي جهاز النوبارية الجديدة وكيل وزاره التموين بالبحيرة، في توافر السكر المدعم بالمنافذ البيع والمحال التجارية العامة.

وأجاب مدير عام التموين بالنوبارية، بأنه تم ضخ كميات من السكر بمعرض أهلا رمضان، وجرى الحصول على الموافقة على توفير كميات سكر بعدد من المحال سيتم الإعلان عنها فورا ورود السكر المدعم، كما أكد أنه يتم عمل تفتيش دوري على المحلات التجاريه لعدم مخالفة التسعيرة والتأكد من ضبط المنتجات وجودتها.

قيادة الأطفال السيارات

كما نقاش مجلس النوبارية الجديدة مأمور قسم النوبارية في قيادة بعض الأطفال للسيارات بسرعات عالية وفي بعض الأحيان عكس اتجاه السير أنه تم التواصل مع إدارة مرور البحيرة، وسيتم نزول دورية بصورة يومية إلى شوارع النوبارية، وفي حالة وجود أي سيارات مخالفة سيتم ضبط السيارة وإيداعها بالحضانة.

جرى أيضا مناقشة رئيس هيئة التنمية الفرع الإقليم لهيئة التنمية الصناعية بالبحيرة في افتتاح وتشغيل المقر الخاص بي التنمية الصناعية الموجود بمدينه النوبارية لحاجة المنطقه الصناعيه الماسة لذلك، وأفادت بأنه ستتم مخاطبة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة للحصول على الموافقات الخاصة بهذا الشأن.

مشروع شارع مصر للشباب

وقام المهندس محمد عاصم رئيس الجهاز النوبارية الجديدة بمناقشة مشروع تشغيل الشباب شارع مصر وألية تشغيله بالنوبارية ما يوفر فرص عمل مدينة النوبارية، وسيتم خلال الفترة القادمة عرض آليات التقديم المشروع، وشروط القبول فيه والتسهيلات للست التي سيتم تقديمها للمتقدمين.

كما ناقش المجلس تشغيل خطوط السيرفيس في مدينة النوبارية، حيث سيتم تحديد خطوط السير وجاري السير في إجراءات تشغيل المشروع.