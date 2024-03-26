الثلاثاء 26 مارس 2024
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سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": الأخذ بعالم الأسباب ليس به مؤمن وكافر

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل لا يحابي أحدًا في سنن الخلق.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "الحياة": "نفترض أن شخصًا عاصيًا يقوم لشغله الصبح بدري يراعي عمله ويتقنه متتبع الأمور وناجح، وأنت سايب شغلك وقاعد تظن أنك تعبد وبعيد ولا تأخذ بعالم الأسباب".

وأشار إلى أن الأخذ بعالم الأسباب ليس به مؤمن وكافر، متابعًا: "مفيش فيه طائع وعاصي الله بس في هذا الكون قانون السببية وقال لك أنت عاوز تأخذ بأي شيء يعني عايز تصل لأي شيء لا بد أن تاخذ بقانون الأسباب ثم هناك استدراج".

وتابع: "الله عز وجل قد يعطي للعاصي الكثير الكثير من باب الاستدراج، لكن الأهم هو الوقوف عند قانون السببية، وابن عطاء الله يقول "رب معصية أورثت ذلًا وانكسارًا خير من طاعة أورثت عجبًا واستكبارًا".

وأردف: "هنا هو في الظاهر يقارن بين معصية وبين طاعة لكن هو في الحقيقة يقارن بين معصيتين المعصية الثانية العجب الاستكبار أكبر من المعصية الأولى التي أورثت العبد الذل والانكسار".

كما أشار إلى أن العبد الذليل المنكسر سيكون أقرب إلى الله يوم القيامة وأنينه وبكاءه ووقوفه على باب الليل يجعله قريبًا من ربنا أكثر من العبد المستكبر بعبادته.

أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن الأخذ بعالم الأسباب محمد الباز

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