إصابة 17 شخصا في حادثي سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 17 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، في حادثي سير، على الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعمالة زراعية داخل أحد المصارف، دائرة مركز غرب النوبارية، ما أسفرعن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية لإسعافهم وتلقي الرعاية الطبية.

كما أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.