الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توصيات بشأن المحاصيل الزراعية بعد انتهاء موجة التقلبات الجوية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن درجات الحرارة تميل نحو الارتفاع  النسبي ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف على باقي المناطق الشمالية امتدادًا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة نسبيًا جنوبًا، ويكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

توصيات واجب اتباعها للمحاصيل الزراعية

وأوضح فهيم في بيان له أهم الاعتبارات والتوصيات الواجب اتباعها بعد انتهاء موجة التقلبات الجوية:

1- الرية الأخيرة للقمح هامة جدًا.

2- بدء تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف بسبب لخبطة الجو من خلال تكثيف اضافة محفزات النمو وليس منظمات هامة جدًا لاستعاضة واستعادة النمو "400 جم طحالب + 500 جم احماض امينية وسيتوكينين منخفض التركيز + 1 ك سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان " فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي والمحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو لكافة المحاصيل بدون استثناء عدا المحاصيل فى نهاية العمر "بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون ".

3- إجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة "المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب " بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد " وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي ويمكن اجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الايام.

4-  البدء في  شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة او زراعة المحاصيل الصيفية "الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن ".

5- يمكن اجراء معاملات التحجيم في المحاصيل الأرضية "البطاطس – البصل – البنجر المتأخر – الثوم ".

محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الطقس مائل للبرودة الساحل الشمالى المانجو

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الموالح

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الفاكهة المتساقطة الأوراق

توصيات "الزراعة" لمزارعي المانجو

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبي.. هل تغيّر الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل؟

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟