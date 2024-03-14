الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الموالح

موالح
موالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر مارس وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير.
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى. 
6- لزيادة العقد خاصة فى البرتقال أبوسرة.. بعد حدوث التزهير الكامل يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص - 1.5 قرص (10-15 جزءا في المليون) الرش على هيئة رزاز.

التسميد 

ا- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + (1ك سلفات حديد + 2ك سلفات زنك +1/2ك سلفات ماغنسيوم+ 1 ك سلفات منجنيز).
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19 بتبادل مع 2ك نترات كالسيوم (أسبوع وأسبوع).
الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لترحامض فوسفوريك.

ب- الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كالتالي، (300جم حديد + 300جم زنك مخلبي +300جم  منجنيز مخلبي + 150جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا لرفع كفاءة الامتصاص/ 600 لتر ماء).

 برنامج الري

الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2    42 لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات 2-3    28 لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات 3-4    32 لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات 4-5    24  لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات 5-6    48  لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات 7-8    56  لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات 8-10  64 لتر/شجرة.
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   72 لتر/شجرة.

برنامج المكافحة

لجميع اصناف الموالح يبدا ظهور دودة ازهار الموالح. 
يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء. 
مع ظهور النموات الحديثة تبدأ الإصابة بحشرة المن استخدم افوكس بمعدل 50 جم /100 لتر ماء أو نيودرين بمعدل 75 جم / لتر ماء أو موسبلان بمعدل 25 جرام / 100 لتر ماء. 
الذبابة البيضاء استخدم نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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