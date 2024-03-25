الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ريتا حرب: لا أمانع في تجسيد دور فتاة شعبية.. والممثل الشاطر يعمل أي دور (فيديو)

ريتا حرب
ريتا حرب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب إنها لا تمانع من لعب دور الفتاة الشعبية في الأعمال الفنية:"هناك البعض يقول لي مش لايق عليكي تكون شعبية أو فقيرة". 

أضافت حرب، خلال حوارها مع برنامج "حبر سري" المُذاع على "القاهرة والناس":"بقولهم جربوني، أنا بحب التحديات جدًا وممكن أتحدى حالي وأحكي مصر ولغات أخرى واللهجة والدور".

وتابعت "الممثل الشاطر بيعمل أي دور وفي أدوار تليق على ممثلين أكثر، لكن التحدي أمام الفنان أن يلعب الدور بالشكل الصحيح".

ريتا حرب حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

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