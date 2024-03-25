إصابة 8 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس - الجعفرية أمام محطة المياه بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية،أسفر عن اصابة 8 مواطنين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 8 مواطنين مقيمين بمركز بلبيس، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بلبيس - الجعفرية أمام محطة المياه بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.