إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.