الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق التحريات حادث تصادم سيارتين طريق السويس الصحراوي

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